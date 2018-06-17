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На прощании с Рождественским будут только самые близкие

Сегодня, 18:13

Прощание с великим маэстро состоится 19 июня в храме пророка Илии. Все будет проходить в очень закрытом кругу.

Вчера, 16 июня облетела ужасная новость по всему интернету. Утром не стало Геннадия Рождественского. Ему было 88 лет.

Вся музыкальная индустрия бывшего Союза обязана многим Геннадию Сергеевичу. Он был одним из тех, кто продвигал музыку своих современников - Пуленка, Хиндемита, Орфа. Благодаря ему о них вообще заговорили и узнали их, как композиторов. За свою полувековую карьеру дирижера он работал с огромным количеством коллективов как России, так и зарубежных. И до последнего вздоха Рождественский являлся дирижером Каменского музыкального театра имени Бориса Покровского, уже как 6 лет, с 2012 года.

Как сообщают близкие к семье покойного маэстро, то публичной панихиды не будет. На прощании в небольшом храме будут присутствовать только самые близкие люди, а также коллективы, с которыми он работал.

Это никак не мешает почтить память людям, которые уважали его. Например, как это сделали «Солисты Москвы» на своем воронежском концерте. Они также благодарны дирижеру за его продвижение современников всю жизнь. Поэтому после минуты молчания, в честь Рождественского был сыгран тройной концерт Шнидке, написанный в свое время для Кремера, Башмета и Ростроповича. Именно эта мелодия, по мнению Юрия Башмета, является самой уместной для популяризатора своих современников.

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