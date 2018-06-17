50 cent переживает за неудачи Виктории Бони

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Американский репер 50 cent давно дружит со звездой реалити-шоу «Дом-2» Викторией Боней. Репер переживает из-за неудач своей подруги. Она опубликовала пост, который показался 50 cent тревожным. Американский музыкант прокомментировал фото звезды в социальной сети Instagram, поинтересовавшись, все ли у нее нормально.

Боня и 50 cent уже несколько лет поддерживают дружеские отношения, немало раз им приписывали роман. Это происходило из-за открытого флирта со стороны российской звезды в социальной сети.

В данный момент Виктория имеет возлюбленного, но с американской звездой общение не прекратила. Она поблагодарила своего друга за беспокойство и сказала, что у нее все хорошо. Юзеры оценили поступок американца и похвалили Боню в комментариях.