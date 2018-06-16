Скончался знаменитый дирижер Геннадий Рождественский

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Российская культура понесла невосполнимую утрату, оставшись без известного на весь мир музыканта. Известие пришло из столичной клиники.

На 88-м году жизни скончался знаменитый дирижер, пианист, великий педагог Геннадий Николаевич Рождественский. Народный артист СССР, Герой Социалистического труда и лауреат множества престижных премий стал для отечественной культуры символом таланта и подвижничества. Рождественский руководил оркестром Большого театра во время триумфальных гастролей в Лондоне в самый разгар «холодной войны». Своим искусством режиссер покорил западную публику.

До самых последних дней своей жизни Геннадий Николаевич преподавал в Московской консерватории и возглавлял оркестр имени Покровского. Рождественский внес огромный вклад в популяризацию опусов современных авторов, которые только благодаря маэстро смогли получить признание.