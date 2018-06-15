Лидер группы «Чайф» переписал хит после победы сборной России

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Владимир Шахрин перепел в социальной сети знаменитую песню «Аргентина - Ямайка 5:0». Неожиданное изменение привлекло внимание поклонников футбола, которые предвидят еще не одно изменение песни, в связи с изумительной игрой на футбольном поле команды РФ.

Вчера состоялся поединок, открывающий Чемпионат мира по футболу 2018. Достойным примером стала игра России с Саудовской Аравией. Чтобы восхититься игрой футболистов, лидер группы «Чайф» переписал хит после победы.

«Уходит боль, уходит боль. Россия – Саудовская Аравия - пять-ноль», - сообщил автор ролика певец Владимир Шахрин.

Спортивные эксперты сборной России предвещают еще не одну победу в матчах своей корзины.

В комментариях поклонники написали: «Тоже первым делом спели)) и поём-поём-поём))))», «Наконец-то песня теперь для нашей сборной !!! Ура ура», «Достойно выступили, Россия и Шахрин, молодчики ,и нам наконец то повезло)) еще и саудитов, принцев крови, вдвойне приятно, как дворцовую команду))».