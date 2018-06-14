Во время ЧМ-2018 Сергей Шнуров даст концерт в Казани

Сегодня, 13:21

Музыкант выступит со своей группой «Ленинград» на «Татнефть-арене», когда футбольный чемпионат будет в самом разгаре. Артист исполнит старые полюбившиеся музыкальные композиции, а также новые песни.

Сергей Шнуров даст концерт в Казани 5 июля во время ЧМ-2018. Именно тогда в городе будет рекордное количество болельщиков, среди которых наверняка найдутся и поклонники творчества группы «Ленинград». Певец намерен представить не только уже полюбившиеся композиции, но и новые.

К примеру, Шнуров споёт совместно с Глюкозой песню «Жужу», а также группа сыграет «Не Париж», которую музыканты представили к 8 марта. Кроме этого, можно будет услышать «Лабутены», «Очки Собчак», «В Питере – пить», WWW, «Ах, уехала жена» и много других песен.