Лидер Bad Boys Blue приехал с концертом в Томск к местным врачам

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Сегодня Томск посетил фронтмен культового коллектива Bad Boys Blue Джон МакИнерни. Визит состоялся в преддверии Дня медицинского работника.

В рамках визита у певца запланирована встреча с губернатором Томской области и поздравление медицинских работников. Томские врачи смогли поставить Джона на ноги, когда он попал в серьезное ДТП. Авария случилась в марте прошлого года во время поездки из Новосибирска в Томск, где должен был состояться концерт.

Джон вместе со своей женой и директором ехал в машине, которая столкнулась со стоящей на трассе фурой. Столкновение произошло вследствие гололеда и плохой видимости. Джона МакИнерни со сломанным бедром доставили в клинику города Болотное, а затем спецтранспортом перевезли в ОКБ города Томска, где его немедленно прооперировали. Лечение продолжалось почти три недели и закончилось отлично.

Лидер Bad Boys Blue высоко оценил работу медиков и приехал с концертом в Томск, чтобы выразить благодарность местным врачам. С ним приехала его жена Сильвия Беата Маришевич.

В региональном Центре медицинской и фармацевтической информации сообщили, что 15 июня МакИнерни будет участвовать в праздничном мероприятии по случаю Дня медработника. Местом проведения концерта выбрана Томская областная государственная филармония.