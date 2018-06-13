VistaNews.ru


Звезда шоу «Песни» сочинила саундтрек к фильму ужасов

Сегодня, 16:50

Уральская студентка Кристина Кошелева записала новую песню к фильму ужасов «Русалка. Озеро мертвых». Информация об этом появилась в соцсетях сегодня, 13 июня.

Сам фильм выйдет в кинопрокат 12 июля. В ленте повествуется о молодом парне, который встретил загадочную девушку на лесном озере. Их поцелуй поменял жизнь юноши в противоположную сторону, он заболевает неизвестной болезнью.

Кристина рассказала, что она всегда мечтала стать частью чего-то волшебного и поучаствовать в создании кино. Сейчас ее мечта исполнилась - она сочинила и записала саундтрек к отечественному фильму ужасов. Напомним, что девушка стала популярной благодаря участию в телешоу «Песни», в котором покорила сердце Максима Фадеева своим пением.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Назван самый страшный фильм ужасов за всю историю

«Навсегда избрать». Курганская певица посвятила песню президенту

15-секундный фильм ужасов "Эмма" стал лучшей короткометражкой жанра

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Американец провёл 23 минуты в аду и поверил в загробную жизнь

Существование потустороннего мира, в той или иной его форме, всегда...

Эзотерики рассказали приметы, которые «кричат» о скорой смерти человека

Человечество с самого начала своего существования привыкло объяснять то, что...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Рекомендуем