Звезда шоу «Песни» сочинила саундтрек к фильму ужасов

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Уральская студентка Кристина Кошелева записала новую песню к фильму ужасов «Русалка. Озеро мертвых». Информация об этом появилась в соцсетях сегодня, 13 июня.

Сам фильм выйдет в кинопрокат 12 июля. В ленте повествуется о молодом парне, который встретил загадочную девушку на лесном озере. Их поцелуй поменял жизнь юноши в противоположную сторону, он заболевает неизвестной болезнью.

Кристина рассказала, что она всегда мечтала стать частью чего-то волшебного и поучаствовать в создании кино. Сейчас ее мечта исполнилась - она сочинила и записала саундтрек к отечественному фильму ужасов. Напомним, что девушка стала популярной благодаря участию в телешоу «Песни», в котором покорила сердце Максима Фадеева своим пением.