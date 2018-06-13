VistaNews.ru


В Воронеже Сергей Лазарев получил афиши с похоронными венками

Сегодня, 11:38

Стремление любой ценой продвигать и рекламировать свой товар или услуги иногда приобретает причудливые формы. Бывает, что они становятся даже жутковатыми.

В частности, в Воронеже певец Сергей Лазарев получил афиши, которые «украсили» необычным образом. Для этого «воспользовались» похоронными венками.

Те, кто расклеивали афиши о том, что в Воронеже будет выступать Сергей Лазарев, выбрали не самые удачные места их размещения.

Одна из стен, где они появились, уже используется ритуальной фирмой для продвижения собственных услуг. В итоге афиши оказались увешанными похоронными венками. Зрелище достаточно необычное.

Сергей Лазарев в 2016 году стал на Евровидении третьим. В Воронеже его выступление состоится 13 июня. Он ознакомит зрителей со своим шоу «N-typ».

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Сергей Лазарев похудел на 7 килограмм

Сергей Лазарев на один день стал «многодетным папой»

Сергей Лазарев заработал свой первый миллион

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Американец провёл 23 минуты в аду и поверил в загробную жизнь

Существование потустороннего мира, в той или иной его форме, всегда...

Эзотерики рассказали приметы, которые «кричат» о скорой смерти человека

Человечество с самого начала своего существования привыкло объяснять то, что...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Рекомендуем