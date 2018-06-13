В Воронеже Сергей Лазарев получил афиши с похоронными венками

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Стремление любой ценой продвигать и рекламировать свой товар или услуги иногда приобретает причудливые формы. Бывает, что они становятся даже жутковатыми.

В частности, в Воронеже певец Сергей Лазарев получил афиши, которые «украсили» необычным образом. Для этого «воспользовались» похоронными венками.

Те, кто расклеивали афиши о том, что в Воронеже будет выступать Сергей Лазарев, выбрали не самые удачные места их размещения.

Одна из стен, где они появились, уже используется ритуальной фирмой для продвижения собственных услуг. В итоге афиши оказались увешанными похоронными венками. Зрелище достаточно необычное.

Сергей Лазарев в 2016 году стал на Евровидении третьим. В Воронеже его выступление состоится 13 июня. Он ознакомит зрителей со своим шоу «N-typ».