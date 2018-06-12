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«Я не Адель»: Победительница «Евровидения» рассказала о своём стиле

Сегодня, 12:30

Певица призналась, что в детстве хотела быть похожа на Бейонсе и Рианну.

Израильская певица Нетта Барзилай в откровенном интервью рассказала о своём стиле поведения на сцене. Победительница «Евровидения» объяснила, что окружающие люди всегда отталкивались от её внешнего вида. Знаменитость вспомнила, как когда-то её менеджер склонял её к тому, чтобы она ориентировалась на Адель или Арету Франклин. Ей предлагали скрыть свои формы за строгими тёмными нарядами, а на сцене просто стоять у микрофона и делать упор на вокальные данные. Это категорически не устраивало Нетту. Однажды она подумала: «Я не Адель» и решила, что должна продвигать собственный стиль поведения на сцене, заставив зрителя принимать себя такой, какая она есть. Отрицает девушка сходство и с исландской певицей Бьорк. Барзилай призналась, что считает её удивительной, но попросила не сравнивать её с ней, поскольку это не уместно.

Ранее мы писали, что победительница Евровидения заставила Нетаньяху сплясать под её песню. Премьер Израиля публично исполнил фирменный танец Нетты.

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