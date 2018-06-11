Рината Литвинова впервые за полтора года поделилась видео с концерта Земфиры

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Певица первый раз за длительное время выступила на сцене в рамках популярного фестиваля «Дикая мята».

Рената Литвинова на своей официальной странице в Instagram поделилась видео с концерта Земфиры в Тульской области. Он прошёл в рамках фестиваля «Дикая мята». Примечательно, что впервые за полтора года певица появилась на сцене.

На фестиваль Земфиру пришла поддержать Рената Литвинова. Стоит отметить, что актриса в последние месяцы активно делится материалами с певицей на своём Instagram-аккаунте. Недавно, к примеру, она опубликовала для подписчиков фотографию Земфиры и её музыкантов.