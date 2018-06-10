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В Лондоне скончался гитарист культовой группы Fleetwood Mac

Сегодня, 16:04

Речь идёт о Дэнни Кирване. Он был гитаристом в культовом музыкальном коллективе с 1968 по 1972 год включительно. Этот период был лучшим в его карьере.

В пятницу, 8 июня, в Лондоне в возрасте 68 лет скончался рок-гитарист Дэнни Кирван. Он играл в культовой группе Fleetwood Mac, когда ему было всего 18 лет. Однако несмотря на столь юный возраст и отсутствие опыта, ему удалось повлиять на группу самым прямым способом, и привнести в неё много нового.

Дэнни Кирван помогал остальным музыкантам Fleetwood Mac писать песни, а его соло до сих пор поражают ценителей музыкального искусства со всего мира. Стоит отметить, что именно Кирван записал песни Oh Well Pt 1, The Green Manalishi и Albatross. Эти композиции стали звуком целой эпохи.

                          [media=http://fakty.ua/271292-v-londone-umer-izvestnyj-rok-muzykant-igravshij-v-fleetwood-mac-foto-video]

Однако в итоге у гитариста появились проблемы с алкоголем, в результате чего его выгнали из Fleetwood Mac. Дэнни записал пару сольных альбомов и в итоге вовсе пропал. Как сообщили в журнале Rolling Stone, Кирван остался без денег. На фоне этого он проходил лечение у психиатра, а затем его и вовсе отыскали среди бомжей в ночлежках Лондона.

В 1988 году Дэнни Кирвана внесли в Зал славы рок-н-ролла, на церемонии его не было.

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