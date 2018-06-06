В Беларуси умер известный композитор Эдуард Зарицкий

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Тело композитора обнаружили сегодня в его квартире.

Эдуард Зарицкий отошел в мир иной в 72 года. Артист умер в Беларуси. Он занимал пост первого помощника главы Белорусского союза композиторов, также имел звание народного артиста республики. Сведений о похоронах Зарицкого пока нет, но они будут обнародованы спустя некоторое время. В последнее время известный композитор сильно болел.

Эдуарда Зарицкого знали далеко за рубежам Беларуси. Он прославился песнями "Ночные костры", "Прощальная гастроль" и многими другими. Автор написал музыку для 600 композиций, работал он также и с известными исполнителями и королем российской эстрады Филиппом Киркоровым. В 20-летнем возрасте Зарицкий вступил в Союз композиторов Беларуси, тем самым став самым молодым его представителем.