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Исполнитель Джалал Мансур Нуриддин был одним из первопроходцев вообще в музыкальной индустрии. Он был также основателем коллектива «Последние поэты», в песнях которых музыка сочеталась с речитативом и текстами на политические темы.

Как сообщает авторитетное издание Rolling Stone со ссылкой на родных музыканта, в США на 75-м году жизни от рака скончался «прадед» рэп-музыки и хип-хопа. По словам семьи Джалал Мансура Нуриддина, он «ушёл в руки Аллаха этим вечером», то есть вчера, 6 июня.

Джалал был одним из основателей афроамериканского коллектива «Последние поэты». В песнях музыкантов использовались минималистическая музыка, речитатив и политические тексты. То есть «Последние поэты» считаются одним из самых ранних примером жанра хип-хоп. Именно за участие в данном коллективе Джалал получил прозвище «прадед» рэпа.