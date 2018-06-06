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В Белгороде Лева из «БИ-2» выступил в костюме медведя

Сегодня, 10:43

В таком образе он вышел под песню «Виски», чем поразил поклонников. Белгород стал последним городом в рамках гастрольного графика группы, который посвящен выходу «Горизонта событий», уже десятого по счету альбома.

В Белгороде в «Космосе» прошел концерт знаменитой рок-группы «БИ-2». В ходе мероприятия под композицию «Виски» Лева выступил перед публикой в костюме медведя, чем удивил поклонников. Отмечается, что рок-музыканты поздравили зрителей с наступившим летом и посоветовали не забыть, что скоро будет Новый год.

Фанаты в Белгороде остались довольны концертом, так как исполнители всегда выкладываются на полную. Также публику поразил экран на сцене, способный двигаться и вращаться. Изображение на нем менялось в зависимости от песен, были показаны знаменитые клипы и кадры с камер, снимавших сам концерт в зале.

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