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По сообщению людей из близкого окружения Нины Кирсо, у нее случился инсульт, и в этот момент дома больше никого не было. Следовательно, драгоценное время было утрачено и госпитализация произошла с опозданием, а певица после операции в сознание не приходила.

Солистка популярной советской группы «Фристайл» впала в кому, трагедия произошла с 1 на 2 июня. Супруг знаменитости находился в отъезде, а приступ случился неожиданно, в связи с чем Кирсо не успела даже позвонить в скорую. Друзья не могли дозвониться к певице, после этого Нину обнаружили в бессознательном состоянии и доставили в больницу.

Солистке «Фристайла» провели экстренную операцию, сейчас врачи продолжают бороться за жизнь пациентки.

Данная музыкальная группа была весьма популярна в 90-е годы, именно тогда появились хиты «Больно мне, больно», «Ах, какая женщина», «Я тебе не верю» и другие.