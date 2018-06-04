Певица Монеточка ответила Илону Маску, запустив «Запорожец» в космос

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Речь идет о первом клипе начинающей артистки, которая стремительно набирает популярность в соцсетях. В отличие от коллег по цеху, исполнительница не решилась принять участие в съемках, в проекте задействованы элементы мультипликации.

Певица Монеточка, как подчеркнули многие поклонники интернет-знаменитости, ответила Илону Маску, запустив «Запорожец» в космос. Именно такой сюжет клипа, а за рулем отечественного автомобиля находится водитель-пилот, разыскивающий свою любовь. С главным героем видеозаписи здоровается и Юрий Гагарин, который сидит на звезде.

Сообщается, что клип на песню «Запорожец» является первым в списке начинающей звезды. Однако Монеточка уже записала множество песен, а в данный момент певица активно продвигает свой новый альбом «Раскраски для взрослых». Юная артистка осваивает сразу несколько стилей исполнения, что многим слушателям приходится по душе.