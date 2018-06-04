Настя Гладилина из Брянска выступила в «Модном приговоре»

Сегодня, 07:45

В Международный день защиты детей участница «Голоса» в новом выпуске телешоу задорно исполнила композицию «Вместе весело шагать по просторам».

Юная певица из Брянска Настя Гладилина, финалистка музыкального телепроекта «Голос», 1 июня в Международный день защиты детей выступила на импровизированной сцене в студии популярного шоу «Модный приговор» на Первом канале. Девочка потрясающе исполнила популярную детскую песенку «Вместе весело шагать по просторам», а в это время модные малыши дефилировали по подиуму.

В своем Instagram исполнительница написала, что исполнила хорошо знакомую всем песню, которой Анастасия Чеважевская придала новое звучание и необычайный колорит. Результат их совместной работы ей очень понравился.