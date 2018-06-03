Воронежцы сравнили лидера БИ-2 с Фредди Меркьюри

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Воронеж продолжает привлекать внимание лучших рок-групп отечественной эстрады. Сейчас там находится БИ-2, прибывшая туда не просто так, а с презентацией своего инновационного шоу.

Воронежцы, побывавшие вечером 2 июня на концерте БИ-2, уже сравнили лидера группы с самим Фредди Меркьюри. Правда, не за вокальные данные, но основания для этого всё же были достаточно весомые.

Концерт БИ-2 принимал Сити-парк в Event-Hall. В преддверии ажиотажа, его организаторы расширили танцпартер и не ошиблись. Зал оказался переполненным.

Воронежцы увидели презентацию инновационного шоу «Горизонт событий», подготовленного рокерами. Очевидцы говорят, что такое световое шоу они не видели очень давно. Над музыкантами размещался огромный экран изогнутой формы, на котором транслировалось видеосопровождение концерта.

Лидер БИ-2 Лёва так «зажигал» своими танцами, что поклонники группы от восторга просто визжали. Они сравнили его с Фредди Меркьюри, легендарным вокалистом Queen.

По их мнению, он был не менее изящен в своих движениях. Помимо того, он, как и Меркьюри выступал в одежде с открытой грудью.

Воронежцы думают, что у БИ-2 не меньше поклонников, чем у Queen.

По завершении «Горизонта событий», БИ-2 перешли на проверенные хиты. Завершился концерт, естественно, «Полковником» и «Серебром».

Сегодня группа ещё раз выступит в том же зале.