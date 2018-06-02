Школы искусств в Москве получат 35 тысяч новых музыкальных инструментов

Сегодня, 15:58

Также в рамках программы «Искусство – детям» в учреждениях будет осуществлён ремонт.

35 тысяч новых музыкальных инструментов получат школы искусств в Москве. Об этом заявил глава столичного департамента культуры Александр Кибовский. Также чиновник отметил, что в ближайшее время соответствующие учреждения оснастят 20 тысячами единиц специальной мебели, позволяющей заниматься по различным творческим направлениям. Отдельно Кибовский напомнил о планах по реализации программы мэра Москвы Сергея Собянина «Искусство – детям». В её рамках планируется осуществить ремонт в школах искусств, а также обновить дизайн данных учреждений культуры. Сроки реализации проекта Кибовский не уточнил.

Ранее мы писали, что Росгвардия и полиция получат электрошоковые щиты. Обновлённую амуницию недавно презентовали на полигоне в Подмосковье. Ожидается, что новые спецсредства позволяю правоохранителям более эффективно выполнять задачи по охране общественного порядка.