Певец Энрике Иглесиас: «На 50% я русский»

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Во время концерта в Москве известный поп-исполнитель сделал сенсационное признание.

Испанский певец Энрике Иглесиас заявил, что считает себя наполовину русским. Причиной тому стал тот факт, что уже долгое время он женат на российской теннисистке Анне Курниковой.

«На 25% я испанец, на 25% из Майами, на 50% я русский»

, — заявил в перерыве между выступлениями исполнитель. Концерт Иглесиаса в Москве 1 июня прошёл в рамках мирового турне 43-летнего артиста.

Напомним, что Энрике родился в Мадриде в 1975 году. Его родителям являются известный певец Хулио Иглесиас и журналистка Исабель Прейслер из Филиппин. Когда ему было три года, семья распалась и отец переехал в Майами, куда вскоре перебрался и он сам. В США он получил образование и начал свою творческую карьеру.

С Анной Курниковой Иглесиас познакомился в 2002 году во время съёмок клипа на песню Escape. Пара начала встречаться и в 2005 году поженилась. В декабре 2017 года у них родилась двойня.

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