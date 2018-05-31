Хит осетинского репера Matrang «Медуза» номинирован на премию «Муз-ТВ»

Вчера, 22:30

Композиция поборется за победу в номинации «Лучшая премия Рунета» на популярной премии «Муз-ТВ 2018. Трансформация».

8 июня в спорткомплексе «Олимпийский» пройдет одиннадцатая премия «Муз-ТВ 2018. Трансформация».

Хит осетинского репера Matrang под названием «Медуза» стал номинантом на музыкальную премию за «Лучшую песню Рунета». Алану Хадзарагову придется побороться с такими популярными исполнителями, как Мот, Элджей, Ольга Бузова, а также с дуэтом Тимати и Егора Крида.

Напомним, что «Медузу» исполнитель из Северной Осетии выпустил в начале года, а в апреле был снят клип на данную песню. Трек мгновенно стал популярен и сумел занять верхние строчки в iTunes и рейтинге Вконтакте.

Отметим, что Алан Хадзарагов начал свою певческуюкарьеру, исполняя депрессивные треки под псевдонимом Don Shal. Затем, как видим, он изменил направление своего творчества, взяв новый псевдоним Matrang, что с вьетнамского языка переводится «Луна».

Реп-исполнитель в своем Instagram призвал поклонников отдать за него голос.