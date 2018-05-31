Дело по избиению dj Smash передают в суд

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Полиция завершила расследование по делу нападения на Андрея Ширмана известного, как dj Smash Прокуратура утвердила обвинительное заключение.

Инцидент с избиением известно в определенных кругах музыканта произошел в баре "Дом культуры". По предварительным данным, Ширман отказал обвиняемому экс-депутату Алексею Телепневу и его другу Сергею Ванкевичу в просьбе сделать совместное фото на телефон. В ответ мужчины взбесились и напали на dj Sмаsн, нанеся ему впоследствии множество различных травм.

28 марта Телепнев был задержан для допроса, но вскоре выпущен под залог размером в 200 тысяч рублей,несмотря на настаивание прокуратуры на варианте домашнего ареста.

Наконец к концу мая полиция сообщает, что досудебное расследование по делу завершено, обвинительное заключение утверждается прокуратурой и будет передано в суд. Сами обвиняемые знакомятся с материалами следствия, но вину свою все также отказываются признавать.