Джонни Депп встречается с русскими девушками за 1000 долларов

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Популярный голливудский актер, приехав в Россию, решил подзаработать. О объявил, что останется тет-а-тет с той, кто заплатит ему 1000 долларов.

Депп приехал в Россию в качестве гитариста группы Hollywood Vampires. Он провел концерты в Москве и Питере. Видимо гонораров за проведенные концерты ему было мало и он решил еще заработать. Джонни Депп предложил встречу наедине с фанаткой, которая заплатит ему 1000 долларов.

Желающих было много, однако только 40 девушек согласились заплатить такую сумму. Благодаря этим фанаткам Депп заработала порядка двух с половиной миллионов рублей. Одной из них стала бизнесвумен Анастасия Ниязгулова.

Девушка отметила, что найти такую сумму ей не составило труда, но ее достаточно опечалил тот факт, что встреча прошло всего за несколько минут. Однако Анастасия с восторгом рассказала о встрече с актером, которым восхищается еще с детства. Девушка сравнила первые секунды встречи с легкой амнезией, которую она испытала из-за волнения. Первыми ее словами стали «А вот и ты, дорогой! Я только ради тебя и пришла!».

Артист обнял фанатку, а затем пристально смотрел ей в глаза, чем смутил девушку. Возможно, он ждал от нее какого-то вопроса, но Анастасия просто спросила на русском, как себя чувствует актер. Тот поддержал русскоязычный разговор, ответив, что все хорошо, задав такой вопрос в ответ. Затем пара обменялась еще несколькими словами, сделала фото и разошлась. В конце встречи Депп поблагодарил бизнесвумен на русском языке, на что она ответила «Да, пожалуйста!».

Отметим, что муж Анастасии очень похож на голливудского актера. Супруг с ревностью отпустил возлюбленную на такую встречу, но совершенно без злобы.