Ани Лорак презентовала клип на новую песню

Сегодня, 09:48

Украинская певица выпустила музыкальное видео на композицию «Сумасшедшая», восхитившее поклонников «нереальной крутостью» и «позитивом».

«Ну вот и дождались! Премьера клипа «Сумасшедшая». Мы хотим подарить всем жаркое лето, хорошее настроение, легкость и много-много любви. Наслаждайтесь жизнью каждый миг, как это делали мы на съёмках "Сумасшедшей"», - обратилась Ани Лорак к фанатам.

Украинская певица презентовала клип на новую песню впервые за долгое время. Поклонники заждались музыкальных премьер от кумира, засыпав «нереально крутое» и «позитивное» видео массой комплиментов. Порция лести досталась и внешнему виду Лорак, пребывающей в восхитительной физической форме.