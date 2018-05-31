Молодой певец ВладиМир провел флешмоб в поддержку движения «антихейт»

Сегодня, 17:20

На днях один из московских ТЦ принял масштабный флешмоб, организованный для поддержки нового движения «антихейт».



Организатором мероприятия и идейным вдохновителем движения стал молодой музыкальный исполнитель ВладиМир. Он в комментарии к новости рассказал, что «антихейт» представляет собой противодействие немотивированной интернет-критике и агрессии, в последние годы заполонивших социальные сети.



По словам ВладиМира, многие пользователи Сети любят навязывать свою точку зрения по той или иной ситуации, замешав ее на негативе. Желая привлечь внимание к проблеме, артист написал песню, снял видеоклип, а теперь организовал флешмоб.



Аудитория флешмоба составила свыше 250 человек. Они вместе с ВладиМиром исполнили его фирменный танец и спели композицию «Только мне решать». Видео, где танцуют более двухсот человек во главе с артистом, набрало уже более полумиллиона просмотров на YouTube.