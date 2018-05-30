Бритни Спирс похвасталась взрослыми сыновьями

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Бритни Спирс поделилась с поклонниками новыми снимками, где она сфотографирована вместе с сыновьями. Мальчики заметно повзрослели и стали похожи на свою мать.

На своей страничке в социальной сети Бритни Спирс поделилась со своими подписчиками фотографией, где она запечатлена со своими сыновьями. Напомним, что детей певица родила от Кевина Федерлайна, теперь мальчики живут на два дома и видятся с матерью только на выходных.

Поклонники Спирс сразу же забросали ее и сыновей комплиментами, многие отметили, что мальчики сильно подросли и теперь напоминают подружку звезды. В кадре все трое сидят в обнимку и искренне улыбаются в объектив. Многие отметили, что взрослея мальчики все больше становятся похожими на мать, нежели на отца.

Как известно, судебные тяжбы между Спирс и Федерлайном идут до сих пор, экс супруги не могут разрешить спорный вопрос о выплате алиментов. Танцор уверен, что певица выплачивает ему слишком маленькие суммы на содержание их общих детей. Сама же исполнительница доказывает, что покрывае6т все расходы, которые связанны с жизнеобеспечением ее сыновей даже в тот момент, когда они находятся не вместе.