У рэпера Дрейка объявился "тайный" сын от бывшей порнозвезды

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Про это сообщил американский рэпер Pusha T в своей песне The Story Of Adidon.

У канадского рэпера Дрейка объявился "тайный" ребёнок от бывшей порноактрисы Софи Бруссо, которая носит псевдоним Рози Дивайн. Артист заявляет, что порнозвезда родила от хип-хоп исполнителя мальчика. По информации рэпера, сына зовут Адонис. В композиции Pusha T также сообщил, что Дрейк скрывает своего сына, призывает признать родство сына и уважать его мать.

"Закрой глаза на то, что она порноактриса, позволь ей быть в твоём мире", - сказано в треке.

Что касается самой порнозвезды, она утверждает, что у малыша всё хорошо. Женщина благодарит своих фолловеров за поддержку, которую они выражают в комментариях в социальной сети Instagram.

Стоит заметить, что Софи Бруссо раньше уже в открытую сообщала о том, что беременна от Дрейка. Сам же музыкант тогда это отрицал и требовал экспертизу отцовства.