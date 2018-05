В Москве Джонни Деппа поклонницы забросали трусами

Сегодня, 15:04

В Москве прошел долгожданный концерт Джонни Деппа. Поклонницы визжали от восторга и забросали звезду своим нижним бельем.

Вчера, 28 мая в спортивном комплексе «Олимпийский» состоялся долгожданный концерт Джонни Деппа с его группой Hollywood Vampires. Кроме популярного актера, в банде играет Элис Купер и гитарист Aerosmith Джо Перри. В рамках выступления прозвучали такие популярные композиции, как песня Heroes Дэвида Боуи в исполнении Деппа, а также The Doors, The Who, Pink Floyd, Led Zeppelin.

Публика просто визжала от удовольствия. Многие поклонницы решили проявить свою признательность довольно интересным способом – они решили выбрасывать на сцену свои бюстгальтеры и трусы. Джонни Депп в данной ситуации не растерялся, а даже обрадовался и украсил нижним бельем поклонниц стойку микрофона и гитару. Во время выступления знаменитость признался в своей любви ко всем поклонницам из России и пообещал еще приехать с выступлениями.

Напомним, что в российскую столицу 54-летний актер и музыкант прибыл в субботу 26 мая. Перед концертом он успел прогуляться по Москве и побывал в Мавзолее Ленина, прогулялся по Красной площади, а также посетил музей Владимира Маяковского. После прогулки Депп заявил, что ему очень понравилась столица РФ.