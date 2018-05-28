"Чудо-женщина" не отказалась стать ведущей "Евровидения-2019"

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Исполнившая роль главной супергероини в популярном блокбастере актриса Галь Гадот может стать ведущей международного песенного конкурса в следующем году в Иерусалиме.

Государственная израильская радиостанция Kan сообщила, что Галь Гадот было направлено официальное предложение стать одной из ведущих конкурса «Евровидение-2019», который пройдет в Израиле. «Чудо-женщина» не отказалась от такого предложения, и сейчас рассматривает все связанные с данной работой возможности.

Недавно в столице Португалии городе Лиссабоне прошел 63-й конкурс песни «Евровидение», в котором уверенную победу одержала песня Тоу израильской исполнительницы Нетты Барзилай. Теперь по правилам песенного конкурса участников следующего «Евровидения» будет принимать страна победителя, что для Израиля не в новинку, ведь до этого конкурс здесь проводили трижды. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже анонсировал проведение конкурса в Иерусалиме.