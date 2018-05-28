На детском «Евровидении» от России выступит 12-летняя ростовчанка

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Приёмная мать девочки признаётся, что для неё такая новость стала неожиданным сюрпризом, хотя они и проходили с дочерью небольшой отбор. Сейчас она готовится к конкурсу и ездит по различным репетиторам.

Накануне в рамках шоу «Ты супер!» на НТВ продюсер Игорь Крутой заявил, что на детском «Евровидении» от России выступит 12-летняя жительница Ростовской области. Юную певицу зовут Александра Кирильчук. Теперь она поедет в Белоруссию в Минск для участия в конкурсе.

Как сообщают местные СМИ, для приёмной матери девочки эта новость стала настоящим сюрпризом, хотя ростовчанка и учувствовала в отборе. Сейчас же ребёнок ходит по различным репетиторам и занимается у них искусству шоу-бизнеса и вокала.

Детское «Евровидение» проводят, начиная с 2003 года. В 2018 году финал будет происходить в белорусском Минске.