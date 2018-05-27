Владимир Маркин рассказал о выступлении со сломанной ногой и челюстью

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Во время выступления в ресторане певец провалился в оркестровую яму, находясь в трезвом состоянии, хотя и изображал подвыпившего «лабуха».

Неприятный инцидент произошел с популярным исполнителем в 90-х. Владимир Маркин рассказал, что во время очередного своего выступления в ресторане он случайно сорвался в оркестровую яму во время исполнения своего бессмертного хита "Ресторанный блюз". Несмотря на полученные травмы, ему довольно быстро удалось вернуться на сцену, где он продолжил концерт со сломанной ногой и челюстью. После этого случая ему пришлось около 3-х месяцев передвигаться в гипсе и с завязанной челюстью.

Владимир Маркин известен публики своими хитами «Сиреневый туман», «Самый симпатичный во дворе», «Колокола», «Я готов целовать песок», «Белая черёмуха», «Царевна несмеяна», и иные. Он является основателем продюсерской компании «Трудное детство». Его ресторан «Сиреневый туман» широко известен одноименной развлекательной программой.