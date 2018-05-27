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Санкт-Петербург отметил свое 315-летие. На праздничном параде присутствовали специалисты книги «Рекорды России», которые пристально наблюдали за ударниками.

27 мая в 12:30 прошел праздничный парад в честь 315-летия Санкт-Петербурга. В нем приняли участие музыканты из 40 регионов страны, численность которых составила около 806 человек. Титулованные музыканты собрались вместе в такой значимый день, чтобы исполнить композицию, написанную специально в честь Дня основания Петербурга.

На параде присутствовали представители книги «Рекорды России», которые пристально следили за тем, смогут ли музыканты попасть на страницы издания. Петербуржским барабанщикам удалось установить рекорд России по самой массовой единовременной игре на ударных инструментах в Российской Федерации. Рекордсменам был вручен специальный сертификат.

Отметим, что в честь значимой даты было также организовано масштабное шествие в духе карнавала. Цирковые артисты, собравшиеся из 20 стран мира, прошли по главной магистрали со слонами.