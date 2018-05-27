Обложка альбома Pusha T с фото Хьюстон вызвала негодование у ее родственника

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Дэймон Эллиот считает «отвратительным» попытку Канье Уэста, продюсера рэпера, заработать на личном фото Уитни Хюстон в ванной комнате.

Дэймон Эллиот, родственник популярной певицы Уитни Хьюстон, раскритиковал выбранное Канье Уэста изображение для обложки нового альбома рэп-исполнителя Pusha T, где размещена фотография ванной Уитни Хьюстон, выполненная в 2006 году, когда певица употребляла наркотические вещества. Негодование мужчины вызвала попытка продюсера раскрутить альбом и продать максимальное число пластинок таким подлым путем, причиняя боль семье погибшей: «это мелко и пошло», ведь обложка содержит фото Хьюстон в тяжелый для нее период.

Сообщается, что права на данное фото обошлись Канье Уэсту в 85 000 долларов.

Скандальная суперзвезда Уитни Хьюстон, известная своими достижениями в музыке и вокальными способностями, 11 февраля 2012 года была найдена мертвой в номере отеля Beverly Hilton в Беверли-Хиллз перед 54-й церемонией «Грэмми», которая была посвящена ей. Причина - утопление, атеросклероз сердца и употребление кокаина. Ее гибель была расценена как несчастный случай.