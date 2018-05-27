Дмитрий Маликов показал в новом клипе новорожденного сына

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Именитый певец оригинальным способом уступил СМИ и фанатам, продемонстрировав 4-летнего наследника Марка от суррогатной матери в музыкальной видеоработе «Последний романтик».

Узнав о рождении у Маликова второго ребенка, пресса и поклонники завалили исполнителя вопросами, когда же он опубликует фото новорожденного сына. В конце концов, Дмитрий сдался и показал 4-месячного наследника в новом клипе «Последний романтик».

Согласно сюжету музыкальной видеоработы, все те же СМИ и фанаты активно терроризируют звезду по поводу демонстрации сына. Возмутившись, певец срывает съемки клипа, прогуливается по Москве и направляется домой, где берет грудничка Марка на руки.

Дмитрий Маликов стал отцом во второй раз благодаря суррогатной матери. Первенцем исполнителя является дочь Стефания. Девушке сейчас 18 лет, она учится в университете.