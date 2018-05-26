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На набережной реки Дон 13 июля состоится выдающееся культурное мероприятие, которое объединит молодых людей. Мероприятие решили поддержать в Министерстве культуры и Ассоциации выпускников ЮФУ.

В Ростове пройдет Первый южно-Российский чемпионат по битбоксу. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ростова-на-Дону. При поддержке выпускников и Минкультуры, участники смогут поддержать игроков и болельщиков Чемпионата мира по футболу.

Первый матч России и Саудовской Аравии пройдет в 18:00 уже 14 июня. На следующий день болельщики смогут оценить подготовку игроков из Египта и Уругвая.

Через несколько часов в этот же день, 15 июня, проведут поединок Марокко с Ираном. Футбольным фанатам отдыхать не позволят игроки Португалии и Испании, которые сойдутся в игре уже в 21:00, 15 июня. В обед 16 июня планируется проведение матча сборных Франции и Австралии.