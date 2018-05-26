За право представлять Россию на «Детском Евровидении-2018» поборются школьницы из Казани

Сегодня, 18:56

Группа «MatrËshki», состоящая из казанских школьниц, будет бороться за право представлять Россию на детском международном песенном конкурсе. Результаты станут известны 3 июня.

Участницами группы с символичным названием «MatrËshki» являются ученицы филиала Академии популярной музыки Игоря Крутого в г. Казань. Самой старшей участнице группы 11 лет, девочку зовут Лиза Алексеева, а младшей участнице, Ульяне Маркеловой – 8 лет. Также, в группе есть две пары одногодок: Рианна Зябарова и Эвелина Пьянова, девочкам по 10 лет, а также Рената Хасанова и Зила Шабаева – по 9 лет.

6 юных девочек стали полуфиналистками «Детской новой волны» и вышли в финал национального отбора «Детского Евровидения», результаты которого сформируются путем онлайн-голосования и оценок компьютерного жюри. Их объявят в лагере «Артек» 3 июня.

Напомним, что в прошлом году конкурс прошел в Тбилиси, а победительницей стала представительница России Полина Богусевич с песней «Крылья».