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По словам музыканта, у него от школы остались не самые хорошие воспоминания. Юного парня ущемляли из-за его немецких корней и происхождения. В итоге он разбил на выпускной в школе три окна.

Лидер музыкальной группы «Пилот» Илья Черт, настоящая фамилия Кнабенгоф, рассказал журналистам о том, как проходил в школьные годы его последний звонок. Оказалось, что у певца о том времени остались не самые тёплые и приятные воспоминания.

Мальчика из-за его немецких корней не профессиональные учителя заваливали на экзаменах постоянно, и после восьмого класса Илью вовсе выгнали из школы.

Именно из-за накопленных обид в неокрепшем уме ребёнка музыкант очень хорошо провёл время выпускного и последнего звонка. Он «честно разбил» три окна обычным кирпичом. Илья Черт отмечает, что о произошедшем он не жалеет ни капли.

Лидер группы «Пилот» напоследок заявил: «Огромное спасибо за моё детство в школе номер 254». Это учебное заведение расположилось в Санкт-Петербурге на юго-западе города.