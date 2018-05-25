В Екатеринбурге «Ногу свело!» даст бесплатный концерт из-за мошенников

Сегодня, 12:24

Макс Покровский написал заявление в полицию, управление МВД по Уральскому федеральному округу подтверждает подачу документа. Концерт перенесли Дворца Молодежи в «Бен Холл» на 18:30.

По словам Никиты Калашникова, директора группы «Ногу свело!», 24 мая в вечернее время организатор концерта в Екатеринбурге вне договора заявил об отмене мероприятия. Макс Покровский понял, что в этом инциденте пострадают его поклонники и прилетел в город, где был шокирован положением вещей. Оказывается, нигде не сказано об отмене его выступления и билеты продолжали продаваться.

В итоге певец написал заявление в полицию, чтобы те проверили организаторов. В связи с этим Покровский даст бесплатный концерт из-за мошенников. Более подробная информация опубликована в «ВКонтакте» в официальном паблике исполнителей «Ногу свело!».