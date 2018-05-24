Самойлова может поехать на «Евровидение» в следующем году

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Общество создало петицию, в которой просят выдвинуть Самойлову на "Евровидение-2019". Сообщение отправили на Первый канал и Владимиру Путину.

На портале Change.org появилась новая петиция, в которой просят отправить девушку в Израиль от России, где в следующем году пройдет «Евровидение-2019». Автор сообщения Виктор Быков сообщил, что страна очень гордится Юлией, и выражает просьбу Первому каналу и президенту России отправить Юлю на конкурс в следующий раз, чтобы она смогла исправить свои ошибки. По словам самой Самойловой, она не против исправить попробовать еще раз. Подчеркивается, что член комиссии по информационному развитию Вадим Мануян полностью согласен с предложением общества. Вадим рассказал, что после «Евровидения-2018» в обществе осталась какая-то неловкость, так как Юлия не показала все то, на что она в реальности способна. Также политик не забыл упомянуть и о травле певицы в Интернете. Манукян не удивлен тому, что общество просит выдвинуть Самойлову как участницу еще раз, и полностью поддержал петицию. Политик выразил надежду на то, что Юлия победит на соревнованиях в следующем году, а «Евровидение-2020» они проведут в Севастополе на зло всем.