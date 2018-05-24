Лиам Галлахер впервые увидел свою 20-летнюю дочь

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Солист группы Oasis выложил в своем Instagram фото с дочерью. Он увидел ее впервые за 20 лет.

Лиам Галлахер известен не только своими песнями, но и званием «Худший отец», которое он получил в результате опроса в Великобритании много лет назад. Певец был женат дважды, а рождение его 20-летней дочери Молли стало причиной первого развода.

Девушка родилась, когда Галлахер был в отношениях с певицей Лизой Муриш. Сначала певец не признавал Молли своей дочерью, но вскоре признал отцовство и стал даже выплачивать алименты. Галлахер отметил, что о его дочке хорошо заботились, и он купил бывшей возлюбленной дом, обеспечивая всем необходимым. Певец заявил, что на его взгляд, Молли лучше оставаться с мамой.

Многие поклонники оставляли положительные комментарии радуясь тому, что семья воссоединилась.

Лиам Галлахер признался, что не видел не только Молли, но и вторую дочь Гемму, которая родилась от журналистки Лайзы Гхорбани.