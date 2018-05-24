Сегодня, 16:39

Певица Мэрайя Кэри устала бороться с лишним весом. Поняв, что у нее отсутствует сила воли, чтобы похудеть самостоятельно, звезда обратилась за помощью к хирургам.

Мэрайя Кэри всегда была «пышнотелой» и часто пыталась похудеть. Певица весила больше 100 килограмм, но назвать точный вес Мэрайя стыдилась. 48-летняя певица призналась, что причиной ее полноты являются слабость к нездоровой пище и гены отца.

Американская певица устала бороться за худобу и, поняв, что у нее абсолютно отсутствует сила воли, обратилась за помощью к хирургам. Мэрайя Кэри в борьбе с лишним весом урезала себе желудок.

На днях папарацци запечатлели певицу в облегающем черном платье и отметили, что такой фигурой Мэрайя не могла похвастаться даже в свои 20 лет. На фото видно, что певица лишилась около 40-45 килограмм.