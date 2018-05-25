Рэпер оскорбил испанского короля и бежал из страны

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Хосепа Микель Аренаса, носящего псевдоним Valtonyc, приговорили к 3-м годам лишения свободы за угрозы небезызвестным политическим деятелям.

Рэпер бежал из страны после того, как оскорбил короля Испании в своих композициях. 24 мая закончился десятидневный срок, когда он обязан был прибыть в тюрьму, чтобы отбыть наказание. По некоторым предположениям, он может находиться в Бельгии. Там находятся несколько каталонских политиков, которые в Испании получили обвинения, связанные с проведением несанкционированного референдума о независимости. На днях суд Бельгии отказал в удовлетворении испанского ордера на их выдачу.

Кроме этого, некоторые другие источники полагают, что рэпер также может скрываться в Швейцарии.

Перед своим исчезновением Valtonyc сказал, что сам он в тюрьму не намерен садиться.