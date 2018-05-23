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Яна Рудковская без стеснения употребляла нецензурную лексику при своём сыне

Сегодня, 19:10

После публикации нового прославившегося клипа Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий» стало известно, что Яна Рудковская ничуть не стесняется использовать нецензурную лексику в присутствии своего маленького сына Саши.

 Такие факты стали известны после того, как Киркоров опубликовал на своей странице рабочие моменты съемок нашумевшего клипа, в котором снялась Яна и её пятилетний сын Александр. Рудковской пришлось несколько раз употребить мат при ребёнке. Сделала она это для того, чтобы в кадре всё выглядело более реалистично, чтобы зрителям было понятно настроение героини видео. Саша также проявил себя в качестве начинающего актера, по сюжету, один из парней дает ребенку бутылку со спиртным и тот делает глоток.

Недоброжелательные пользователи интернета раскритиковали клип и присутствие там сына Яны. Но поклонникам Филиппа Киркорова музыкальное видео очень приглянулось, и они отметили явный актерский талант у маленького Саши.

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