В своей автобиографической книге Самойлова рассказала о дискриминации

Сегодня, 03:30

«Обычная необычная история» расскажет читателям о вхождении в мир шоу-бизнеса, и о дискриминации, с которой она вынуждена была бороться.

Певица Юлия Самойлова презентовала автобиографическую книгу «Обычная необычная история». В ней певица поделилась своими наиболее значимыми и запоминающимися историями с самого детства, рассказала о болезни, об отношениях с мужчинами, о сложном пути к сцене и известности.

Самойлова призналась, что на пути к музыкальной карьере приходилось сталкиваться с трудностями и унижениями: в выступлениях ей отказывали с формулировкой "Люди не хотят смотреть на инвалида в праздничный день, у них испортится настроение", а во многие заведения и магазины и вовсе отказывались впускать.

Ее карьера пошла в гору после участия в проекте «Фактор А», где она наконец начала зарабатывать на своем творчестве. Однако тогда еще не все наладилось - от такого пристального внимания Юлии было некомфортно, часто возникали срывы, а соскочить она уже не могла.

Самойлова призналась, что несмотря на популярность, которую удалось завоевать лишь к 30 годам, все равно можно услышать, что Самойлова «бездарная неумеха, которая не заслуживает всего, что у нее есть», что является своего рода дискриминацией. А после скандала на "Евровидении-2018" все стало еще хуже.

Свое полухудожественное произведение она написала от первого лица. Ей помогал лишь близкий друг, который корректировал артистку, советуя ей добавить или утаить некоторые факты из ее биографии.