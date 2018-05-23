Певца R. Kelly обвинили в извращениях и сексуальном насилии

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В США суды продолжают заваливать исками к известным представителям киноиндустрии и шоу бизнеса. В основе претензий, обвинения в сексуальных домогательствах и непристойном поведении.

Очередной жертвой «модного тренда» стал темнокожий певец R. Kelly, которого обвинили в извращении и сексуальном насилии. Истицей выступила 20-летняя жительница Техаса Фейт Роджерс, которая близко познакомилась с 51-летним исполнителем в прошлом году после его концерта. Женщина не скрывает, что сама была инициатором знакомства, при этом музыкант обещал долгие и трогательные романтические отношения.

Однако, по словам Роджерс, скоро R. Kelly превратился в настоящего монстра. Он всячески унижал женщину, настаивал на извращенных формах интимной связи, а в случае отказа, надолго запирал ее в доме и гараже. Кроме того, жертва утверждает, что певец заразил ее венерическим заболеванием. Это не первое подобное обвинение, выдвинутое музыканту. Из-за возникших, в последнее время, слухов R. Kelly лишился рекламной поддержки компании Spotify.