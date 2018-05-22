Егор Крид: Клип "Гучи" бьет все рекорды

Сегодня, 18:43

В своем Instagram певец похвастался, что новый ролик после публикации на YouTube всего за пару часов набрал более 2 млн просмотров и десятки тысяч комментариев.

Сегодня на личном канале Тимати появился новый клип на песню рэп-исполнителя и Егора Крида «Гучи». Взяв за основу название шикарного и дорогого бренда Gucci, клип решили снять под стать ему: в ролики задействованы куча дорогих машин, огромные деньги, множество красивых девушек и одежда от итальянского производителя. Сам ролик насыщен различными забавными ситуациями и пародиями, шутками, в которых певцы высмеяли двух рэперов - Tekashi и Lil Pump, которые одержимы данным брендом.

Команда Тимати постаралась на славу: клип получился ярким, красочным, смешным, и притягивающим внимание. Их труды были приятно и достойно вознаграждены. В своем Instagram Егор Крид похвастался, что «Гучи» бьет все рекорды - через несколько часов после публикации видеоролик набрал более 2 миллионов просмотров и более 14 000 самых разных комментариев, в которых пользователи оценили "стеб", юмор и яркость клипа.

Стоит отметить, что далеко не всем понравилась данная работа. Многие фолловеры раскритиковали "Гучи" за непонятную подачу, непоследовательность действий и за "тупизм" происходящего.