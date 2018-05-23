Рэпер Кендрик Ламар оскорблён фанаткой во время выступления

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Известные в США рэперы продолжают эпатировать своих почитателей неожиданными выходками. Видимо, согласно установившейся традиции в мире шоу-бизнеса, они просто необходимы для поддержания собственного реноме.

В этот раз отличился рэпер Кендрик Ламар. Он сказал, что был во время выступления оскорблён собственной фанаткой.

При проведении концерта он пригласил из зала на сцену одну из своих белокожих поклонниц. Обрадованная девушка приняла предложение и согласилась спеть известную песню исполнителя. Отличием этой композиции является то, что в его припеве содержится ругательство в отношении «афроамериканцев»..

Фанаткой без задней мысли он был исполнен в полном своём тексте. Ламар после этого прекратил петь и сказал, что прерывает шоу, потому что его участница опустилась до расистского высказывания.

Девушка принесла извинения. Рэпер дал попытку повторить ей своё выступление. Против этого активно протестовал зал.

Сама «виновница» скандала не поняла, что ей инкриминируют. Она спела текст в полном соответствии с его оригиналом. Девушка даже обратилась к Ламару с вопросом, почему он не считает её для исполнения песни «достаточно крутой».

Концерт рэпера завершился вполне мирно, чего не скажешь о судьбе девушки. Её аккаунт уже засыпан гневными комментариями.