MATRANG украл мотив песни «Медуза» из фильма «Операция Ы»

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Резидент Comedy Club Гарик «Бульдог» Харламов раскрыл секрет успеха вирусной композиции «Медуза», клип к которой собрал на YouTube почти 45 млн просмотров.

Юмористы Comedy Club отправились в гастрольный тур по России. Гарик Харламов решил скоротать время в поезде прослушиванием песни «Медуза». В мотиве популярной композиции «Бульдог» расслышал колыбельную Шурика в фильме «Операция Ы».

«Я вам денежки принес за квартиру, за январь», - напевал главный герой кинокомедии.

Оказывается, певец MATRANG украл мотив «Медузы» из легендарного советского фильма, в шутку предположил Харламов. Подписчики согласились со звездой, пожелав всему Comedy Club ярких гастролей.

Презентованный в конце прошлого года клип певца MATRANG на песню «Медуза» сейчас собрал почти 45 млн просмотров на YouTube. Сама композиция продолжает удерживать высокие позиции в различных музыкальных чатах, а ее исполнитель попал в ТОП-10 лучших исполнителей России по версии американского видеохостинга.