Земфира перепела хит Ветлицкой

Вчера, 23:30

Видео с ремейком композиции «Посмотри в глаза» высоко оценила исполнительница, которой очень польстило, что рок-певица включила ее в свой репертуар.

В интернете появился видеоролик, на котором Земфира перепела композицию Натальи Ветлицкой «Посмотри в глаза». Советская певица поблагодарила рок-коллегу за столь чудесное исполнение ее хита, отметив, что с этого момента она наконец стала настоящей Легендой.

А вот в сети мнения не были такими однозначными. Некоторые поклонники встали на сторону Земфиры, и с восторгом похвалили любимую исполнительницу, которой удалось вдохнуть новую жизнь в давно забытый хит, и так красиво вернуть его к жизни.

Некоторые поклонники были разочарованы действием исполнительницы, с сожалением отметив, что у рок-исполнительницы, кажется, закончились идеи для собственного творчества, и она опустилась до «низкопробной попсы».