Исполнительница из новосибирской группы Silenzium стала рэпером

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Новосибирская группа Silenzium выпустила новый клип, который создан в необычном стиле. Вместе со скрипичной музыкой там присутствует и рэп, но пришелся он по душе не всем поклонникам.

Поклонники группы Silenzium из Новосибирска смогли оценить новый клип музыкального коллектива. Ознакомиться с ним могут все желающие на YouTube. Известно, что он представлен в необычной для исполнительниц манере – наряду со скрипичной музыкой в нем есть и элементы рэпа.

Поклонники оценили новое творение YouTube, хотя многим оно пришлось не по вкусу. В комментариях говорится, что коллектив выбрал неправильное направление, именно поэтому клип и получился провальным. Лидер группы Наталья Григорьева рассказала, что девушки к критике относятся абсолютно нормально и считают ее конструктивной, но музыканты должны попробовать все стили.

На съемки видео работы Silenzium ушло совсем немного времени – около шести часов. А вот дорога до Новососедово, где шла работа, оказалась сложной. Известно, что на сегодняшний день видео просмотрели свыше семи тысячи человек.